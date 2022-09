L'associació que retirava llaços grocs denuncia Ricard Ustrell per delictes d'odi i d'assetjament

Laportarà als tribunals el presentador i director dels programes de TV3 "" i de "Col·lapse",, pels delictes d'odi i d'assetjament. "", ha explicat Ustrell aen referència a la denúncia de l'associació espanyolista que va guanyar notorietat per retirar llaços grocs i creus grogues dels espais públics de Catalunya.Els Segadors del Maresme també han denunciat la productora del "Planta Baixa",, així com lai altres persones individuals:. Consideren que s'ha vulnerat la neutralitat ideològica en els espais públics i acusen la productora d'Ustrell d'estar al servei del moviment independentista. També els imputen els delictes d'assetjament, a l'entendre que han estat objecte d'una persecució ideològica i d'un control per part del "Planta Baixa".Així doncs, el presentador de TV3 haurà de comparèixer aquest dimarts davant el jutjat perquè se li prengui declaració en qualitat d'acusat, per una denúncia que ha titllat de "". "", ha assegurat a Twitter.El delicte d'odi està penat amb entre tres mesos i dos anys de, mentre que el d'assetjament, amb penes d'entre un i quatre anys. Tanmateix, els denunciants demanen ladels denunciats i valoren que les penes mencionades estan subjectes a un agreujament en, segons afirmen, haver-se comès en un mitjà de comunicació, amb la difusió que això comporta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor