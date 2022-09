Cinc detinguts pel robatori al bingo de Tortosa en què ha mort una dona

Elshan detingut cinc persones per l'atracament de la matinada d'aquest dilluns al Bingo Vali de, en què els lladres han assassinat una treballadora i han ferit un altre home. Entre els detinguts hi ha, com a mínim, dos homes i una dona. Se sap que el grup d'atracadors estava format per entre dues i tres persones. Ambdues víctimes han estat traslladades a l', on la dona ha mort hores després.El succés ha tingut lloc cap a les 00:50 hores en un bingo situat a la. En l'entrada també han disparat un home, que hauria quedat ferit a l'espatlla. A la sortida, han disparat novament, en aquest cas a la treballadora que ha mort. La treballadora tenia 50 anys i era originària de, on havia nascut i crescut, però feia uns anys que residia a Tortosa.L'home ferit, d'altra banda, és un veí de, de 41 anys, que es troba a la unitat de medicina intensiva fora de perill, després d'haver rebut un tir a l'espatlla per part dels atracadors. Pel moment tot apunta a robatori violent amb resultat d'homicidi, però els investigadors no descarten res.Segons fonts consultades per l'ACN, els atracadors van accedir al local vestits de negre i encaputxats. Quan marxaven, just després que la víctima mortal activés l'alarma, li haurien disparat a boca de canó. L'operació dels Mossos d'Esquadra ha estat conjunta amb la

