El Barça aplica la clàusula de la por als jugadors cedits

: condició que s'inclou en l'acord de cessió entre dos clubs i que determina que l'equip receptor haurà de pagar una suma addicional en el cas que vulgui disposar del jugador en qüestió quan s'enfronti a l'equip d'origen. Es tracta d'una pràctica habitual en el món del futbol i que, ara, també ha adoptat el. Així ho ha avançat aquest dilluns el programa "", de Catalunya Ràdio.La clàusula ha estat promoguda pel director esportiu,, i ha estat vista amb bons ulls per. Afecta especialment els jugadors cedits a la lliga espanyola, com, tot i que no a tots. No és el cas de, tot i que dissabte no va jugar ni un minut en la seva visita al Camp Nou amb l'Elx.Las'oposa a aquesta pràctica. De fet, la prohibeix. És per això que el Barça no ha pogut impedir alni aque disposin dels jugadors cedits quan s'enfrontin al club culer. Al seu torn, ha optat per imposar indemnitzacions. Es tracta d'un canvi de manera de fer des de les oficines del Camp Nou, que sempre s'havia mostrat favorable a què els jugadors cedits disputessin els màxims minuts possibles.

