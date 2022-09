El nou element de decoració per protegir la casa: una estora «antilladres»

Una. Aquest és el nou element de decoració que permet protegir, en certa manera, la residència. El seu funcionament és tan senzill com enginyós. Es basa en unaque s'activa quan l'estora detecta pressió. En definitiva, quan algú el trepitja. El simple fet que es dispari una alarma és suficient, en la majoria de casos, per espantar els intrusos que pretenen esmicolar-se a casa.El producte permet seleccionar elo el, per tal que la botzina no s'activi cada vegada que es rep una visita. A més, també ofereix l'opció de regular la intensitat de l'alarma. Si es programa la més estrident, pot arribar a fer un soroll de 105 decibels. Finalment, es pot escollir que soni com un, per tal que també faci aquesta funció.Tot i que no protegeix de la mateixa manera que una alarma o un vigilant, l'estora "antilladres" pot ser una opció econòmica i vàlida a l'hora de mantenir lluny de l'habitatge a qualsevol persona no desitjada. Sigui com sigui, és una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor