L'arrencada de les obres de la Sagrera o el dia oficial d'arribar tard a la feina

Dilluns crític a Rodalies

El balanç dels passatgers

La polèmica pel bitllet del metro

Alternatives qüestionades

Poca preocupació des de l'administració

clama una veu entre la massa de més d'un centenar de persones que s'aplega al vestíbul de l'estació dede Sant Andreu Comtal de. El comentari, immediatament, rep la validació de l'entorn de desconeguts que busquen la manera de tornar a casa després d'un dia de complicacions en el transport. L'origen de tot plegat és l'arrencada de les obres de l'estació de la Sagrera , uns treballs imprescindibles que provocaran talls en les línies que habitualment connecten Sant Celoni o Girona amb el centre de Barcelona i que a partir d'avui, durant dos mesos i mig, tindrà un servei reduït.El calendari, a més, ha fet coincidir aquestes obres amb l'afectació a la R1. Tot plegat ha acabat impactant en un total dei ha fet viure una jornada farcida d'aglomeracions, disfuncions en la connexió amb alguns transports alternatius i, per sobre de qualsevol altra consideració,. Amb tot, des de Renfe remarquen que el gruix de l'impacte sobre els passatgers ha estat el previst i que no s'han detectat grans incidències a corregir., quantifica Mònica Orell Vela, una passatgera que depèn del transport públic per anar cada dia de Cardedeu al seu lloc de treball. "Jo, tres quarts d'hora tard", afegeix Rebeca Martín, de Girona.comenta Màrouan el Ghadouani. Si bé els retards laborals dibuixen una forquilla temporal similar en tots els casos, aquest últim testimoni, un jove de Sant Celoni que es lleva cada dia a les cinc de la matinada per anar a treballar a una empresa de jardineria de Barcelona, ho veu especialment costerut., es lamenta. Per sort, després d'estudiar la situació, el seu cap li ha anunciat una solució momentània: a partir d'ara, el vindrà a buscar cada dia amb el cotxe a l'estació de Sant Andreu Comtal per evitar-li que hagi de fer els dos transbordaments que la nova situació el forçava a fer.Com ell, milers de persones han hagut d'afegir un canvi de transport per arribar a la seva destinació quotidiana, aquest dilluns. El més habitual és que arribessin a Sant Andreu Comtal i es formessin, fins arribar a la parada de metro de Sant Andreu. Allà, havien de sumar un nou trajecte en metro que ha posat a prova la capacitat de l'estació andreuenca. Una nova quotidianitat transitòria.Aquest dilluns han coincidit l’afectació de tres línies, ja que s’ha inclòs la retallada del servei de laque ha limitat el seu recorregut entre el Maresme i la capital catalana, acabant i començant el seu trajecte a Badalona. Si bé aquesta incidència ja no es donarà a partir de demà, i se circumscriurà a dos caps de setmana més de l’octubre i el novembre, el que sí que continuarà és l’afectació sobre els usuaris de laEls talls que interrompen la circulació dels combois de Rodalies entre Sant Andreu i Passeig de Gràcia estan previstos, inicialment, entre elAquesta coincidència ha provocat que, a més de la transformació de la mobilitat a l'entorn de Sant Andreu, s'hagin viscut situacions de, des del Maresme. Els autobusos anaven plens i ha costat descongestionar algunes de les estacions a primera hora del matí. Era el tret de sortida d'un dia amb més de 70.000 usuaris afectats, si bé a partir d'aquest dimarts el greuge es limitarà a unes 31.500 persones, segons els càlculs de Renfe.L'equilibri de les valoracions dels passatgers afectats a Sant Andreu oscil·lava entre el reconeixement d'per part de l'administració i la incomoditat amb la gestió presencial dels fluxos dels passatgers. La majoria dels usuaris amb els quals ha parlatexplicaven ser coneixedors de l'afectació en el servei, i haver-se preparat per a aquesta nova realitat. Ara bé, el que no esperaven era trobar-se els controls de passatgers que fa que, per exemple, es generin taps de manera contínua a l'estació de Renfe de Sant Andreu Comtal. Allà, fins que el personal de l'estació no autoritza el pas dels usuaris a l'andana,en els pocs metres quadrats que hi ha entre un vestíbul minúscul i una passarel·la d'accés als combois.resumia la valoració més reiterada.L'altre hit entre les reclamacions dels afectats ha estat la convalidació del bitllet de metro. Per diversos motius. Primer de tot, perquè molts dels usuaris que arribaven a l'estació de metro de Sant Andreu. Assumien directament que havien de comprar un nou bitllet, a càrrec seu. "He hagut d'aturar molta gent a la màquina perquè ja intuïa que venien de Rodalies i no sabien que podien passar sense pagar de nou", explica un dels informadors de TMB.Mentre durin les obres, s'han adequat els sistemes de les estacions que compten amb un intercanviador entre metro i Renfe perquè permetin la convalidació dels bitllets de Rodalies. Ara bé, una segona crítica ha fet que molts usuaris es queixin que aquest canvi no s'hagi aplicat a totes les estacions de la xarxa de mobilitat subterrània de la ciutat. Des de l', Cristina Galán reivindica que aquesta possibilitat ajudaria a descongestionar l'ús d'algunes estacions i evitaria aglomeracions.L'anàlisi de la portaveu veïnal també planteja un sistema d'alternatives de transport "insuficient". L'acumulació de centenars de persones que arriben de cop a l'estació de metro de Sant Andreu els amoïna. "Ens preocupa perquècom per assumir tot el passatge que ve en hora punta, especialment en", valora Galán.L'altra opció que s'ha plantejat per poder desplaçar les persones que arriben ha estat unque surt cada 15 minuts en les hores punta i que arriba fins a la Sagrera., confirmen fonts de Renfe. Aquesta tarda, per exemple, alguns d'aquests vehicles han fet el recorregut amb únicament un passatge a bord.La responsable de Rodalies a Catalunya, Maite Castillo, s'ha limitat a apuntar que és normal que la descàrrega de centenars de passatger generi fluxos intensos però ha reivindicat que se'ls està canalitzant sense, en declaracions als mitjans. La ministra de Transports, al seu torn, Raquel Sánchez, ha demanat disculpes als usuaris a TV3 pel pes de les afectacions i ha subratllat que "no va ser possible" fer les obres a l'estiu per motius de retards en la contractació pública de les obres.I entremig de tot plegat, els que encara mostren menys preocupació són alguns dels comerços de la zona que ara veuen passar milers de persones més al seu voltant. És el cas del bar Racó de les tapes, a la plaça Orfila., explica l'Adam, encarregat de l'establiment. Les peticions estrella: el tabac i les ampolles d'aigua. "A veure si tenim sort i, com sempre, les obres duren una mica més del que diuen", remata el cambrer abans d'esclatar a riure.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor