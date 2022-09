Crítiques al Regne Unit per allò que s'ha vist a sobre de les flors del taüt d'Elisabet II

Did anyone see the green spider on the Queen’s flowers?

Best bit.. pic.twitter.com/r2eEzR3lMp — Just Annie 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇪🇺 (@annie_mel_farm) September 19, 2022

Un funeral històric

Els detalls mil·limètrics, el protocol i la tradició han marcat el funeral d'estat per a Elisabet II, de més de cinc hores de duració. Desenes de líders mundials han presenciat l'últim adeu a la monarca britànica des de l' La litúrgia anglicana , marcada per tota una cerimònia mesurada al més petit detall, marcava que el taüt destigués rodejat de les seves joies reials i de diversos rams de flors. I és en aquestes plantes on, per uns instants, han plogut crítiques per tot arreu.En un moment de la realització de l'acte de comiat a la reina anglesa,que es movia entre les flors que coronaven el fèretre d'Elisabet II. Diversos mitjans del Regne Unit, com The Mirror, han recollit la crítica de molts ciutadans que, escandalitzats, assenyalaven que no podia haver-hi un insecte com aquell a sobre del fèretre de la reina en un moment com aquest.El Regne Unit ha acomiadat aquest dilluns l'era d'Elisabet II , que ja és història. El país enceta el regnat de Carles III després de viure unes setmanes històriques des que el 8 de setembre passat s'anunciés la mort de la reina al seu castell de Balmoral,El país no vivia un funeral des de la mort de Jordi VI, el 1952. Un fet que ha coincidit amb l'inici de mandat d'una nova primera ministra, la conservadora Liz Truss, un altre esdeveniment que ha afegit elements de canvis en la política britànica.

