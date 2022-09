El dia més dur d'Illa com a ministre en plena pandèmia

La trucada a Fernando Simón: "Torna immediatament

Fernando Simón durant la presentació del llibre de Salvador Illa. Foto: Europa Press Fernando Simón durant la presentació del llibre de Salvador Illa. Foto: Europa Press

Dos d'abril de 2020.arriba al ministeri de Sanitat, ubicat a la plaça del Prado de Madrid, al voltant de les set menys quart del matí. Allà rep la notícia: 950 morts en un dia . Una xifra rècord des de l'inici de la pandèmia que sumava, en total, 10.003 morts per l'epidèmia., ha reconegut el líder socialista amb la veu trencada a lade la Rambla Catalunya, on ha presentat el seu últim llibre,(Península). En el volum, de més de 300 pàgines, recull en primera persona les vivències al capdavant del ministeri de Sanitat durant l'any que en va ser responsable.Illa va agafar el timó del ministeri el 13 de gener de 2020, quan ja començaven a arribarres, però, que pogués deixar entreveure que al cap de dos mesos es declararia un estat d'alarma a l'estat espanyol i que ell hauria de ser un dels principals protagonistes durant la gestió d'una pandèmia mundial sense precedents. "", ha dit el líder socialista durant la seva intervenció, en referència als treballadors del ministeri, els membres del govern de Pedro Sánchez, i els responsables de l'àmbit de salut de totes les comunitats autònomes. Unes paraules que ha pronunciat davant l’actual ministra de Sanitat,; el conseller de Salut,; la delegada del govern espanyol a Catalunya,; i la presidenta de la Diputació de Barcelona,. Tots ells, a banda d'altres autoritats, han assistit a la presentació i han ovacionat en reiterades ocasions les paraules d'Illa.L'exministre de Sanitat ha posat en valor les decisions preses durant la gestió de la covid, però també la resposta de la gent. També ha tingut unes paraules especials pel líder del seu partit i president del govern espanyol,: "Sempre vaig sentir molt suport", i ha destacat que quan el president "la veu, la veu i no dubta", en relació a la "complicada" decisió de decretar el confinament de la població. "El confinament semblava que seria més complicat i va ser una sorpresa.", ha expressat Illa sobre la resposta de la gent, destacant que va tenir una reacció "".Illa s’ha acompanyat en aquesta presentació de qui va ser un dels seus pilars fonamentals durant aquella gestió, el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries,, que de fet és la persona que escriu el pròleg del llibre de l’actual cap de l’oposició al Parlament de Catalunya. Plegats, i contestant les preguntes del periodista Jordi Basté, han recordat les decisions preses en aquellades d’on es liderava la gestió de la covid. Per Simón, el moment més dur també es remunta a quan les xifres s'acostaven al miler de morts i quan va morir el primer sanitari. Però ha volgut recordar el: "Quan es va començar a poder fer esport a les sis del matí. Estava tot ple de gent corrent, de totes les mides i alçades. Em vaig treure un pes de sobre, vaig entendre que", ha subratllat.

Quan va ser conscient Simón de la magnitud de la pandèmia? Ha desvellat que portaven tres mesos fent seguiment però que es va preocupar quan, a finals de febrer ell estava a Túnez coordinant un taller sobre crisis pandèmiques i Illa el va trucar demanant que tornés "immediatament" perquè a Itàlia hi havia un contagi autòcton. A partir d'aquí, Simón ha posat en valor les decisions preses, i ha justificat el possible "retard" que es va criticar en decretar el confinament: "Tancar un país amb les incidències d'aquell moment era injustificable. Ara tenim 130 casos per cada 100.000 habitants, i en el moment que es va tancar teníem 7 casos per 100.000 habitants. I ara estem perfectament", ha remarcat.

"Es va fer bé,. Ara, a posteriori i amb més informació, ens agradaria haver tancat abans", ha reconegut el doctor, que ha explicat que van prendre la decisió quan tenien prou informació per fer-ho: "Calia ser valents, prendre la decisió", ha insistit, mentre que ha destacat que un any i mig després, es queden amb el fet que tothom ara és més conscient que cal destinar recursos a la sanitat i que els hospitals no poden viure "".Illa va abandonar el seu lloc en plena tercera onada de la covid que continuava fent estralls i amb problemes pels retards en el complex calendari de la vacunació. Ho va fer per centrar-se a guanyar el, una fita que va assolir tot i que després no va aconseguir formar govern. Què en va pensar en aquell moment Simón? Que deixava tirat a l'equip? "Ho vaig pensar però no li vaig dir", ha reconegut, per tot seguit apuntar que estava convençut que si el necessitaven, el trobarien: "", ha tancat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor