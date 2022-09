Retiren del mercat una cinta per a xumets que pot asfixiar els nadons

L'Agència Catalana de Consum ha notificat aquest dilluns la retirada d'una. Segons l'organisme de la Generalitat, la cinta pot provocardels nadons perquè és "massa llarga" i el fixador a la roba "es podria separar i trencar-se".Davant del perill que representa per als infants aquest element tèxtil, de la marca, la Generalitat ha ordenat la. Per als compradors que ja tinguin la cinta a casa, es demana no utilitzar-la.

