Un aficionat demana matrimoni a la seva parella a la grada del Camp Nou

La victòria deldavant l'per 3 gols a 0 va desfermar dissabte l'alegria al. Tant va ser així, que va encoratjar un seguidor blaugrana a demanar-li matrimoni a la seva parella. La resposta: un "sí" molt convincent. El club se n'ha assabentat i ha compartit la tendra història d'amor a les seves xarxes socials.Es tracta de, un youtuber macedoni, i la seva promesa,. Un acompanyant de la parella va enregistrar l'escena, que el mateix comunicador ha difós a Instagram i Twitter. Com no podia ser de cap altra manera, el vídeo s'ha viralitzat ràpidament i les reaccions no s'han fet esperar.Els aficionats que els envoltaven van esclatar amb unquan la Marta va respondre afirmativament a la petició de l'Stefan. Cap dels dos oblidarà aquell dia, com tampoc l'escenari on es va produir un dels moments més feliços de les seves vides.

