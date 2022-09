L'Audiència Nacional no admet a tràmit la querella de Sandro Rosell contra Villarejo

no ha admès a tràmit la querella de l'expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell contra l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo. Així ho ha determinat el jutge, que ha rebutjat la querella de l'expresident blaugrana que pretenia aclarir les circumstàncies que el van dur dos anys a presó preventiva. Rosell va ser empresonat per suposats delictes econòmics dels quals va ser absolt després que Villarejó digués públicament que Rosell va ser empresonat per desestabilitzar el Barça en ser considerat un element vinculat a l'independentisme.García Castellónentre l'empresonament i la causa oberta contra l'excomissari per espionatge i ha rebutjat que Rosell es pugui personar com a acusació particular. En la interlocutòria feta pública aquest dilluns, el magistrat sosté que la querella no compleix els requisits previstos legalment per reconèixer a Rosell la condició de perjudicat directe perquè no s'aprecia cap indici que justifiqui la connexió entre el procediment judicial de l'expresident del Barça i les investigacions obertes contra l'excomissari."Sense posar en dubte, ni la possibilitat que tals fets presentessin, indiciàriament, aparença de delicte, això és diferent que tals fets hagin de ser investigats en el marc de les presents peces", diu García Castellón, que argumenta que del relat de la querella no es desprèn la intervenció directa de Villarejo en aquestes actuacions.El magistrat insisteix que, a més,en la macrocausa contra Villarejo i remarca que la querella tampoc aporta cap informació sobre l'existència d'un encàrrec específic a l'excomissari, tractant-se així d'una dinàmica diferent de la que s'investiga en la causa principal.

