Aparten de la feina una cuidadora d'una llar d'infants gironina a qui acusen de maltractar infants

La direcció de la llar d'infants municipal d'Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà)del centre. Segons ha avançat El Gerió Digital, l'alerta la va donar una companya de feina, que va ser testimoni de les suposades agressions. Entre altres, segons el digital, se l'acusa de donar cops als infants, sacsejar-los quan no volien dormir, ruixar-los amb una mànega o tancar-los sols en una de les aules quan ploraven.La direcció del centre, que gestiona la Fundació Petit Reig, s'ha reunit amb diverses famílies aquest dilluns per informar-les de la situació i no es descarta que alguns emprenguin. De moment, però, no consten denúncies contra la cuidadora.Els Mossos d'Esquadra, això sí, després de tenir coneixement dels fets, han oberti les han trameses al jutjat. Els fets haurien passat durant els mesos d'estiu.Paral·lelament, l'Ajuntament està a l'espera de rebre un informe per part de la Fundació per saber què ha passat i com s'ha gestionat el succés.

