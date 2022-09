Per què era present un escut d'armes amb les quatre barres al funeral d'Elisabet II?

Un escut amb quatre barres roges sobre un fons daurat forma part de la col·lecció dels blasons de l'En total n'hi ha dotze, situats a la nau de la gran església gòtica britànica, que ha acollit aquest dillunsSegons explica la fundació The Heraldry Society del Regne Unit, es tracta de l'escut d'armes decomte de Provença, fill d, qui va morir el 1245.Es va instaurar a l'Abadia de Westminster en el procés de reforma del. Ramon Berenguer V,, ostentava el títol de comte de Provença (que duia el símbol del Casal de Barcelona) i va ser un dels benefactors que va permetre reconstruir l'església cap a un estil gòtic a partir de l'any 1245 (precisament, el de la mort de Ramon Berenguer V).Segons la mateixa institució heràldica britànica, alguns dels escuts hi són perquè tenien un lligam de sang amb Enric III i altresa aixecar de nou l'abadia. Per això mateix s'han pogut veure les quatre barres de l'escut delen una part central de la cerimònia del funeral d'Elisabet II. Ramon Berenguer V era sogre d'Enric III, ja que aquest

