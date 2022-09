Diversos municipis vallesans busquen l'origen de la pudor que pateixen

Imatge de la reunió. Foto: Ajuntament de la Llagosta

El saló de plens de l’Ajuntament de la Llagosta ha acollit una reunió per tractar sobre elsque s’han produït aquest estiu a diversos municipis del Baix Vallès. A la trobada hi han assistit representants dels ajuntaments de la Llagosta, Mollet, Santa Perpètua, Montcada, Sant Fost i Ripollet, a més de membres de l’, del, de lai de l’Durant la reunió, s’ha acordat crear unamb els tècnics de Medi Ambient dels ajuntaments per posar en comú les dades recollides durant l’episodi de males olors, que es va registrar bàsicament entre el 7 i el 14 d’agost. A més, s’ha decidit enviar una carta a la Generalitat, que els afectats recorden que és l’administració que té les competències, "per tal que s’impliqui en la solució d’aquesta problemàtica".A més, cada Ajuntament continuarà fent les seves accions per acabar amb les males olors. En aquest sentit, l’Ajuntament de la Llagosta té prevista la Universitat Politècnica de Catalunya.Segons s’ha explicat durant la trobada, l’episodi de males olors només va afectar les poblacions de la Llagosta, Santa Perpètua i Ripollet. A Mollet, Montcada i Sant Fost no es va notar, però els responsables municipals d’aquestes poblacions han mostrat la sevaigual que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que gestiona l’Ecoparc 2, i el Consorci Besòs-Tordera. Per la seva part, el representant de la UPC ha explicat els estudis que fan des de fa temps a Ripollet sobre la qualitat de l’aire."Volem acabar o minimitzar al màxim les males olors i, sobretot, saber si són nocives per a la salut", ha dit l’alcalde de la Llagosta,que ha remarcat el compromís dels ajuntaments per posar fi a aquesta problemàtica.

