Pichi Alonso: «Avui dia dius 'aquest negre' i ja ets racista»

Declaracions polèmiques de. En una entrevista al Tu diràs de RAC1, l'exfutbolista delha assegurat que "avui dia dius 'aquest negre' i ja ets racista", en referència als insults de l'afició de l'al jugador del. A més, Alonso ha assegurat que "tots els extrems són dolents" i que "amb el feminisme ha passat una cosa semblant"."Qualsevol cosa petita ja és; si dius aquest blanc no hi ha", ha continuat Alonso, que ha demanat "filar molt prim" però també ha defensat que és un "" de la nostra societat: "S'ha de sancionar, però difícilment s'erradicarà", ha conclòs en referència als aficionats de l'Atlètic de Madrid.L'exblaugrana ha recordat que no és "un temadel", però ha repetit que és favorable a una sanció al públic delque va proferir insults racistes a jugadors del Reial Madrid en la victòria dels blancs per un a dos aquest diumenge a la nit. Amb la victòria, els demarxen a l'aturada de seleccions amb tots els partits guanyats i líders amb dos punts de diferència amb el Barça.

