Els monarques espanyols no han pogut evitar la fotografia junts en el funeral d'estat d'Elisabet II. La mala maror entre pare i fill, xoquen amb l'intent de la institució per a preservar la imatge de la corona espanyola després dels problemes amb Hisenda del rei emèrit (inclosa la seva fugida a Abu Dhabi). Tots dos -també la reina Letícia i l'anterior monarca, Sofia- han estat convidats a la cerimònia i han estat situats junts dins l'Abadia de Westminster. El motiu pel qual han rebut una invitació és que tots dos són família d'Elisabet II, un lligam de sang que es remunta a principis del segle XIX.Encara que totes les famílies reials tenen alguna espècie de lligam en el temps (i totes provenen de la dinastia de Carlemany),estan emparentats gràcies als Battenberg. I és que Alfons XIII, monarca espanyol que va fugir de l'Estat després de la instauració de la dictadura de Franco, es va casar ambneta de la reinadel Regne Unit. La famosa monarca, que va governar pràcticament tot el segle XIX, és laNo només hi ha una relació familiar en aquesta branca reial. La reina emèrita. El pare de l'anterior monarca espanyola era cosí germà de l'avi de Felip. És a dir, el consort d'Elisabet II era el tiet segon de Sofia. Per tot això, Felip VI anomenavaa la monarca britànica. Tot i la seva relació de sang, Elisabet II només va trepitjar un cop territori espanyol, després de diverses desavinences entre totes dues famílies.

