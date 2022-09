Divisió a la Moncloa pel retrobament dels reis: «anècdota» pel PSOE i «vergonya» per Podem

Divisió al govern espanyol per la presència deal funeral d' on també s'ha retrobat en un acte públic amb el seu fill Felip VI . Mentre que els ministres delhan tret ferro al viatge de l'emèrit assenyalant que és una "anècdota" i que es produeix "a títol personal", des deconsideren que "és una vergonya" i que "taca" la imatge d'Espanya.El ministre d'Exteriors,, que també hi assisteix acompanyant els actuals monarques i com a màxim representant de l'estatal, ha remarcat que són Felip VI iel que representen Espanya. "El rei emèrit es troba a Londres responent a una invitació a títol personal", ha dit en una atenció als mitjans des de la capital delEn el mateix sentit s'ha pronunciat el ministre de l'Interior,, en una entrevista a Antena 3 en què ha defensat que "qui representa Espanya són Felip VI i Letícia" mentre que la invitació de l'exmonarca és a "títol privat de la Casa Reial britànica". La ministra de Defensa,, ha opinat que es tracta d'una "anècdota" i ha remarcat que la notícia és Elisabet II. En una entrevista a TVE, Robles ha defensat que "no es pot perdre el focus" i ha remarcat que "el que és important és que es rendeix tribut" a Elisabet II i no si Felip VI es troba amb el seu pare.Per altra banda, el coportaveu de Podem Pablo Fernández ha criticat la presència de Joan Carles I al funeral d'Elisabet II. "Està clar que el rei emèrit és una vergonya per a aquest país i que taca la imatge d'", ha dit aquest dilluns en roda de premsa. Fernández ha opinat que "la monarquia espanyola amb actuacions i comportaments com aquests cada dia compta amb menys suport i està cada dia més desprestigiada i desacreditada".El coportaveu de la formació lila ha reclamat que l'exmonarca comparegui davant de laespanyola "per retre compte de tots els presumptes casos de corrupció que l'acompanyen". En la mateixa línia,, president del grup d'Unides Podem, ha desitjat que "tant de bo l'emèrit es deixi veure per la justícia espanyola amb tanta facilitat com ho fa al funeral de monarques".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor