Per què la taxa de mortalitat per infart és més alta en dones que en homes?

Si hi ha una malaltia on el temps és vital per assegurar la supervivència del pacient és. Pressió al pit, molèsties al braç o l'esquena i suors fredes són alguns dels símptomes que alerten de la falta del reg sanguini a l'òrgan. És una complicació mèdica que, malgrat afectar més als homes que a les dones,. Per ells, el procés és com ha de ser: ràpid. En canvi, els passos a seguir per elles -des de la consulta fins a l'abordament terapèutic- són mésJa fa dècades que la comunitat científica ha alertat de laque hi haen aquest àmbit. No obstant això, una investigació científica publicada a la revista The Lancet i presentada alha posat de nou el biaix sobre la taula. Les conclusions apunten que les escales internacionals. Els experts indiquen que hi ha dos factors que expliquen la deixadesa: que van a consulta més tard que els homes i que el personal mèdic tendeix a menysvalorar-ne els símptomes.Aquest fet justifica perquè, malgrat que la incidència de les malalties cardiovasculars és més elevada en homes,. D'acord amb l'Institut Nacional d'Estadística, ells tenen unde probabilitats de morir; elles, un. L'estudi ha extret les conclusions a partir de l', un paràmetre que mesura el risc de mortalitat hospitalària de pacients que han patit un infart.Per atendre aquesta malaltia cardiovascular el temps és cabdal: l'infart provoca una necrosi -és a dir, una mort de les cèl·lules- a causa de la falta de reg sanguini donat per l'. Això dona lloc a un efecte dominó: com més temps trigui a rebre's atenció mèdica, hi haurà menys reg sanguini i. Així que, pels infarts,per salvar la vida del pacient.A més a més, s'ha de tenir present que els símptomes d'infart per les dones són una. No hi ha dolor al pit, normalment, sinó que poden produir-se molèsties en el coll, la mandíbula o les espatlles, dolor en els braços o acidesa estomacal, entre altres. Aquestexplica, en part, per què acudeixen més tard a la consulta.D'aquesta manera, els autors de l'estudi animen, per una banda, a conscienciar a la població dels símptomes i dels efectes dels infarts, per tal d'. Tanmateix, fan especial èmfasi en la necessitat deque, en aquest cas, pot ser mortal.

