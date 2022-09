El PSC respon a les crítiques de Junqueras: «Que es dediquin a resoldre els seus problemes»

Festa de la Rosa

Les crítiques del president d'ERC, Oriol Junqueras, contra el PSC i Junts han ressonat aquest dilluns en l'agenda política catalana enmig de la divisió interna del Govern, que no cessa. El dissabte, al consell nacional dels republicans, Junqueras va acusar ambdós partits de "tapar-se els casos de corrupció". Aquest dilluns, la portaveu dels socialistes, Elia Tortolero, ha carregat contra les declaracions del dirigent republicà, i, per extensió, per les divergències entre Junts i republicans: "És millor que els partits que formen part del Govern. Nosaltres som partidaris de fer una política útil i constructiva perquè Catalunya necessita un bon govern".Els problemes als quals es refereix el PSC deriven de la divisó del Govern, que dia rere dia es fa més gran i que viurà el moment màxim d'estrès durant el. Tortolero ha demanat, una vegada més, que la inestabilitat del Govern per l'amenaça de la sortida de Junts deixi de ser uni que l'acció de govern es pugui centrar a fer polítiques pensades per a "tots els catalans". Un fet que considera molt important i que ho serà encara més en els propers mesos, per la "tardor difícil causada per la guerra d'Ucraïna".Les polítiques útils han de sortir, també, dels pressupostos de la Generalitat. La setmana passada la portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, es va reunir amb el conseller d'Economia , Jaume Giró, per abordar la negociació dels pressupostos, malgrat que ERC es nega a negociar amb el grup de Salvador Illa. Segons el PSC, araque Giró presenti "acords més concrets". Segons Tortolero, l'objectiu és que Catalunya tingui uns pressupostos útils prioritzant que les persones puguin fer front a l'augment del cost de la vida, i per fer-ho possible faran "les trobades que calgui": "".En la mateixa roda de premsa Tortolero ha explicat que el partit ha convidat el president del govenr espanyol,, a assistir a la Festa de la Rosa que el PSC organitza a Gavà. De moment, estan pendents de la confirmació de Sánchez, que ho anunciarà quan tingui la seva agenda gestionada. Qui ha confirmat ja la seva assistència són la ministra de Transports i exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, membres de l'executiva del partit i diversos alcaldes.

