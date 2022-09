Felip VI no pot evitar la foto amb Joan Carles I al funeral d'Elisabet II

📹 El moment en què els actuals reis espanyols i els emèrits s'asseuen a l'acte pel funeral d'Elisabet II https://t.co/xSxecbka9S pic.twitter.com/xd0pFWCj5v — NacióDigital (@naciodigital) September 19, 2022

Divisió al govern espanyol

El protocol de la casa reial delha deixat la imatge que lavolia evitar., Letícia,i Sofia han vist plegats, asseguts l'un al costat de l'altre, el funeral d'. En l'entrada a l'abadia de, els actuals monarques espanyols i els emèrits havien entrat per separat, però ara contemplen l'acte fúnebre des de la mateixa posició.Tots quatre s'han trobat a la segona fila juntament amb altres monarques del món, com els de. Els quatre també havien coincidit a la recepció que va feraquest diumenge a tots els dirigents mundials que s'han apropat al funeral de la seva mare, però en aquesta ocasió les càmeres no els van captar, ja que va ser a porta tancada. De fet, en l'entrada on sí que hi havia imatges públiques, els emèrits van arribar 20 minuts abans que els actuals monarques.El viatge ha donat la primera imatge entre pare i fill de la corona després que l'emèrit fugís a. En el seu retorn es van reunir, però mai es va arribar a publicar cap imatge. Serà, això sí, l'últim acte vinculat amb el funeral en què coincidiran Felip VI i Joan Carles I. Si bé l'actual monarca anirà a la cerimònia religiosa del castell deacompanyat de la seva mare, l'emèrit no ho farà -ha declinat la invitació- i probablement tampoc Letícia, que té un vol aper assistir a un acte de l'Cal recordar que Joan Carles I ja no té cap causa judicial oberta a, però sí que un jutge del Regne Unit encara ha de decidir si el processa per la demanda d'assetjament que va interposar. El passat mes de maig, l'emèrit va dinamitar l'estratègia de la Zarzuela i lapel seu retorn. Feia molts mesos que les dues institucions treballaven per un retorn controlat, però va acabar passant tot el contrari.La presència de Joan Carles I al funeral d'Elisabet II ha generat divisió d'opinions al govern espanyol. Mentre que els ministres delhan tret ferro al viatge de l'emèrit assenyalant que és una "anècdota" i que es produeix "a títol personal", des deconsideren que "és una vergonya" i que "taca" la imatge d'Espanya.El ministre d'Exteriors,, que també hi assisteix acompanyant els actuals monarques i com a màxim representant de l'executiu estatal, ha remarcat que són Felip VI i Letícia el que representen Espanya. "El rei emèrit es troba a Londres responent a una invitació a títol personal", ha dit en una atenció als mitjans des de la capital del Regne Unit.En el mateix sentit s'ha pronunciat el ministre de l'Interior,, en una entrevista a Antena 3 en què ha defensat que "qui representa Espanya són Felip VI i Letícia" mentre que la invitació de l'exmonarca és a "títol privat de la Casa Reial britànica". La ministra de Defensa,, ha opinat que es tracta d'una "anècdota" i ha remarcat que la notícia és Elisabet II. En una entrevista a TVE, Robles ha defensat que "no es pot perdre el focus" i ha remarcat que "el que és important és que es rendeix tribut" a Elisabet II i no si Felip VI es troba amb el seu pare.Per altra banda, el coportaveu de Podemha criticat la presència de Joan Carles I al funeral d'Elisabet II. "Està clar que el rei emèrit és una vergonya per a aquest país i que taca la imatge d'Espanya", ha dit aquest dilluns en roda de premsa. Fernández ha opinat que "la monarquia espanyola amb actuacions i comportaments com aquests cada dia compta amb menys suport i està cada dia més desprestigiada i desacreditada". El coportaveu de la formació lila ha reclamat que l'exmonarca comparegui davant de la justícia espanyola "per retre compte de tots els presumptes casos de corrupció que l'acompanyen".

