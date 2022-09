Així és la reforma del Codi Civil que permetrà desheretar els fills

Què vol dir exactament desheretar un fill?

Quins són la resta de canvis en què treballa la reforma?

Què falta perquè s'aprovi?

El Departament de Justícia de Lourdes Ciuró treballa en una. Això sí, només en alguns casos, com ara maltractament psicològic, abandonament o falta de relació entre els pares i la seva descendència.Aquesta ha estat una notícia molt ben rebuda entre una part considerable de la societat, ja que, sovint, la lectura de l'herència d'un familiar desencadena en disputes. Els testaments impugnats i les legítimes posades en dubte en són només dos exemples. A continuació, us expliquemamb la reforma i quines són lesque es plantegen.Desheretar un fill significa deixar-lo sense legítima, és a dir,que toca repartir, per llei, entre els fills. Segons la consellera Ciuró, la legítima és "una disposició obligatòria a favor dels legitimaris, però si passen circumstàncies com maltractaments psicològics o un abandonament, el testador ho ha de tenir més fàcil per disposar dels seus béns".Fins ara, només es podia desheretar un fill si la resta de fills eren capaços de demostrar que no es feia càrrec dels pares, quelcom molt complicat perquè s'havia de demostrar un fet que no havia ocorregut, el que es coneix com a "prova diabòlica". Ara, el que podria canviar amb la reforma és que. A més a més, també s'escurça el termini per fer-ho: tindrà quatre anys en lloc dels 10 actuals.El següent pas per actualitzar el Codi Civil és que el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya emeti un informe al respecte. Després,, on es començarà a tramitar el projecte de llei abans de finals d'any.

