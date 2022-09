La crítica de Pedro Sánchez sobre Scariolo que s'ha fet viral 11 anys després

@robrindo ;) eso eso espero que ganemos en Lituania aunque te reconozco que no soy fan de Scariolo y ahí es donde fallamos: en el entrenador — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 20, 2011

Els tuits de fa anys sempre són una arma perillosa per a les figures públiques. En el cas deja s'han destapat en més d'una ocasió les bromes i els comentaris poc seriosos que feia des del seu perfil fa més d'una dècada, però ara, amb la victòria de la selecció espanyola de bàsquet a l'n'ha vist un a la llum sobre el seleccionadorEn un tuit del 20 d'agost del 2011, fa més d'11 anys, qui llavors era un simplealopinava sobre el que ja llavors era el seleccionador espanyol. En resposta a un usuari del qual ja n'ha desaparegut el perfil, Sánchez reconeixia que no li convencia el tècnic italià: "de Scariolo i és aquí on crec que: en l'entrenador".Elcompta ja amb més de 3.700 retuits i més de 2.300 m'agrades, a més de milers deque se'n riuen o que critiquen la publicació. 11 anys després, en aquesta ocasió el president espanyol ha estat més institucional i ha felicitat els, dels quals n'ha destacat una "de llibre i lliçó de" per a una victòria "històrica" contra

