Els comuns insten ERC a substituir Borràs per iniciar la negociació dels pressupostos

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha instat ERC i en especial al president de la Generalitat,, a desbloquejar d'una vegada per totes el bloqueig del Parlament per la no substitució de la presidenta suspesa,. Solucionar aquesta situació d'interinatge és pels comuns un pas necessari per poder després iniciar la negociació dels pressupostos de la Generalitat, on el Govern ja ha assegurat que els socis prioritaris són els comuns i la CUP. "", ha avisat Mena."Volem mostrar la nostra preocupació perquè Catalunya ha entrat en unai interinitat", ha dit Mena en roda de premsa aquest dilluns, des d'on ha apuntat que les "baralles ERC-Junts" estan fent que elmentre que la inflació i la crisi energètica són cada cop "més palpables". El portaveu de la formació ha considerat que el que hauria de fer ERC és entendre que si les principals institucions del país estan bloquejades,És per això que ha posat tot el focus sobre el president de la Generalitat, que considera que és qui ha d'arreglar aquesta situació: "Només amb missatges per part d'Aragonès no tindrem solucions. És ell qui té l'encàrrec de", ha dit Mena, que ha recordat que des d'un inici la seva formació al Parlament es va brindar a negociar els comptes amb l'objectiu que siguin expansius i que serveixin per millorar el dia a dia dels catalans: "Però és evident que si no sortim de la sensació de bloqueig".Ja fa setmanes, fins i tot abans de l'estiu, que el conseller d'Economia, Jaume Giró, va fer les primeres passes i va obrir una ronda de contactes per negociar els pressupostos. Mentre que pel conseller de Junts cal ampliar al màxim el consens sobre aquests pressupostos -ja ha mantingut reunions fins i totper la part d'ERC de l'executiu aquests comptes només s'han de negociar amb els comuns o amb la CUP, com han reiterat el president Aragonès o la consellera de la Presdiència, Laura Vilagrà, en diverses ocasions.Enmig d'aquesta situació ara els comuns, que saben que ERC els vol en aquesta negociació, centren el focus sobre els republicans perquè posin fil a l'agulla a la situació d'interinitat de la cambra catalana. Des del partit de Mena, creuen que seria "molt estrany" començar a negociar uns pressupostos mentre es reclama dia rere dia que solucionin la situació de la presidència de la cambra catalana.El bloqueig del Parlament, amb la presidenta suspesa i la vicepresidenta Alba Vergés fent les funcions de Borràs, no sembla que tingui una solució a curt termini. Tots els partits de l'oposició han atribuït la responsabilitat a ERC i Junts, partits que van facilitar la investidura de Borràs. Mentrestant, aquests dos partits ni tan sols han arribat a una solució pels sis assessors de la presidenta, que continuen cobrant el seu sou sense funcions assignades ara que Borràs està suspesa de drets i deures.

