Queixes, resignació i més retards: milers d'usuaris afectats pels talls de Rodalies

Les afectacions a Rodalies: fins quan?

Primera jornada laboral amb els talls de Rodalies.han mostrat la seva disconformitat amb els canvis provocats per les obres de la Sagrera en un matí amb diversos retards. Diversos trajectes, han denunciat, s'han allargat 1 o 2 hores més de l'habitual a l'estació de Sant Andreu Comtal,(i també comencen) els seus trajectes en els nous recorreguts. Els responsables de l'estació s'han vist obligats a obrir les grans portes per assumir la riuada de gent que sortia dels combois. Segons l'ACN,era la norma general entre els usuaris, que "s'han queixat de la manca d'informació".La direcció de Renfe, en canvi, ha assegurat que "tot ha anat com la seda". La directora de Rodalies de Catalunya de Renfe,, s'ha mostrat "molt satisfeta" del funcionament del pla alternatiu de transports que ha modificat 300 circulacions i ha canviat horaris de 700 maquinistes "per tal que tot funcionés com la seda, que és el que veiem avui". "Està clar que hi ha gent, però la canalitzem de manera que no es produeixi cap situació difícil o compromesa", ha afirmat. "Tot està funcionant de manera molt correcta", ha reiterat, una percepció que no tenien la majoria dels usuaris. L, en canvi, ha criticat que "les aglomeracions de gent a l'estació L1 del metro són un perill" perquè es produeix un tap a les màquines de venda de tiquets.La ministra de Transports,s'ha disculpat en nom del govern espanyol per les molèsties que ocasionen les obres a l'estació de la Sagrera. "Entenem que generen molèsties, peròr una de les majors inversions ferroviàries a Catalunya. Disculpes per les incidències, però són necessàries", ha recalcat Sánchez en declaracions a Els Matins de TV3. Uns 70.000 usuaris de les línies R1, R2 i R11 es veuran afectats per aquestes obres.Els problemes a Rodalies s'han registrat des de primera hora del matí. Els informadors de Renfe han donat moltes explicacions a l'estació de Sant Andreu Comtal, que ha rebut molt més passatge de l'habitual en un dia laborable.. La gran majoria de passatgers que anaven al centre de Barcelona han optat pel metro, que és a uns minuts caminant i no pel bus llançadora preparat per Renfe, que duu a la Sagrera.Molts passatgers han mostrat la seva queixa per haver arribat tard a treballar o a les facultats, a més de la manca d'informació. Alguns, fins i tot, han denunciat haver trucat per saber quan sortiria el seu tren i han rebut indicacions errònies.de les obres, però que no havien pogut tenir accés als horaris amb prou temps per planificar la millor opció. Una altra queixa que s'ha sentit entre els usuaris que arribaven a Sant Andreu Comtal era que no es podien fixar en el que deien les pantalles i que. Molts han lamentat haver de fer fins a tres transbords -especialment els procedents de les comarques perifèriques de Barcelona- per arribar a la capital.El servei dees veurà afectat els dies 17, 18 i 19 de setembre, 29 i 30 d'octubre i 12 i 13 de novembre, mentre que tram entre Montcada i Reixac i Maçanet -Massanes/Portbou de l'R2 Nord patirà afectacions els dies 17 i 18 de setembre.El tram dees veurà afectat del 19 de setembre al 2 de desembre i el comprès entre Montcada i Reixac i Maçanet-Massanes/Portbou entre el 3 i el 10 de desembre. Del 19 al 2 de desembre, la circulació quedarà interrompuda entre el Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal: els trens de R2 Nord i R11 iniciaran i finalitzaran el recorregut a Sant Andreu Comtal.D'altra banda, els trens dedel 3 al 10 de desembre (el servei a l'Aeroport es farà amb origen o destinació Barcelona-Estació de França)., dels quals 2,8 són subterranis; de la nova estació de Sant Andreu i la col·locació de totes les vies en ample ibèric de línies convencionals de la futura estació de La Sagrera a la seva posició definitiva.

