Molt complicat estrenar-se de pitjor manera. El futbolista japonèsha protagonitzat un dels pitjors debuts de la història del futbol en entrar al camp per primer cop amb el seu nou equip, l'turc, i seren només 20 segons.El jugador va trepitjar laal minut 58 del partit i pocs segons després va realitzar unamolt agressiva mentre intentava prendre la pilota a unrival. En la imatge, però, s'observa com el japonès arriba tardíssim a fer l'entrada de tal manera que era impossible arribar a l'Malgrat que en un inici l'àrbitre li va ensenyar targeta, elràpidament el va cridar a revisar una possible targeta. Després de mirar les imatges en reiterades ocasions, finalment el col·legiat va decidir substituir la groga per la vermella. Nakajima, que va acceptar amb esportivitat l', va haver d'abandonar el camp mentre la seva família es lamentava a la grada.

