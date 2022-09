ERC rebutja l'ultimàtum de Junts camí del debat de política general: «No ens interpel·la»

Romeva justifica els atacs de Junqueras a Junts

Compte enrere per resoldre el gran interrogant de la política catalana: la continuïtat o la sortida dedel. ERC fa dies que sosté que la decisió respon a un debat intern del seu soci d'executiu - tal com va verbalitzar Pere Aragonès dijous passat -, amb l'argument que la resolució de la crisi de la coalició no passa per les concessions que puguin fer els republicans en la carpeta nacional sinó per com gestioni Junts la discussió a les seves files. La portaveu i secretària general adjunta d'ERC,, hi ha insistit aquest dilluns: "". Vilalta ha demanat que aquesta pugna domèstica de la formació de"deixi d'interferir en la feina que ha de fer" l'executiu. Els republicans rebutgen l'"" de Junts camí del debat de política general: "".Vilalta, que ha evitat valorar les concessions que els reclamen els socis -crear una, impulsar un front unitari a Madrid i redefinir la negociació amb el govern espanyol-, ha situat la pressió a la teulada de Junts: "". "Que no traslladin els seus debats interns al debat de política general", ha recalcat la portaveu republicana, per rebutjar una data per revisar l'acord de legislatura, com pretenen les sigles de Borràs i Turull.La secretària general adjunta d'ERC també ha expressat quines són les prioritats dels republicans per al, que no passen per atendre la configuració d'una nova direcció estratègia de l'independentisme ni un pacte per a una acció conjunta a Madrid. Aragonès formularà al Parlament una-que el partit ha evitat concretar-, però la formació vol quetambé tingui protagonisme, en la línia del que expressava en la carta enviada als altres grups parlamentaris. "La nostra voluntat és intentar trobar punts d’acord tant en la manera de fer avançar el país en l'horitzó nacional com en el debat propositiu en relació a les mesures anticrisi", ha detallat Vilalta, que ha insistit que "el país no pot esperar que Junts es posi d'acord".ERC també ha formulat una resposta als, que havien instat els republicans a superar la divisió al Govern i substituir Borràs a la presidència del Parlament per negociar els pressupostos . Vilalta ha recalcat que la prioritat de l'executiu i de la formació és avançar en les negociacions per aprovar els comptes públics.L’exconsellerha defensat les paraules d’Oriol Junqueras aquest cap de setmana al conseller nacional d’ERC, en què el presidents dels republicans va acusar Junts i el PSC de "". En una entrevista al programa Cafè d’idees de RTVE, Romeva ha apuntat que Junqueras "": "No poden criticar que hi hagi una negociació política entre dos governs i, al mateix temps, fer un acord i entreguen la presidència de la Diputació de Barcelona a aquells amb qui diuen que no es pot parlar". Romeva ha afegit que el que demana el líder d’ERC és que se sigui "" en les declaracions i els fets.En la roda de premsa d'aquest dilluns, ERC també ha posat èmfasi en l'acte que celebrarà demà per commemorar el, amb l'operació policial i judicial per intentar evitar el referèndum de l'1 d'octubre. "Volem reivindicar el compromís intacte per fer possible la República catalana", ha apuntat Vilalta, en un moment en què es dubte del compromís amb la independència dels republicans. En relació a les efemèrides de la tardor, el partit ha demanat que la"tingui una visió transversal" en lloc que "es pugui reproduir el que va succeir l’Onze de Setembre".

