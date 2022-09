Així t'afectaran les obres de la Rambla de Barcelona

Com serà la mobilitat durant les obres?

Les novetats que lluirà la Rambla en la primera fase

Pròximes actuacions al passeig

Els'iniciarà laa partir del tram Colom-Santa Madrona per tal de convertir-la en un passeig amb més espai pel vianant, tal com ha anunciat l'alcaldessaen la conversa Fora de plató a RTVE aquest dilluns. Les obres , que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros, es faran per fases, i segons s'ha comunicat,per facilitar la circulació.En la primera fase dels treballs està previst modificar el traçat de lper allargar la Rambla i renovar la trobada entre. S'ha estimat que la durada de les obres sigui de, és a dir, acabaran a principis de 2024. En total, s'actuarà sobre 23.000 metres quadrats.Encara que no s'ocuparan els dos costats de la Rambla, hi ha dubtes sobre com afectarà el trànsit dels vehicles i dels vianants. El que s'ha explicat és que quan s'actuï en els vials de pujada i baixada es farà per, així que es podrà circular sense problemes. També s'ha garantit l'accés a guals i aparcaments i s'ha garantit que no hi haurà. Mentre durin les reformes de la primera fase, el Districte de Ciutat Vella ha acordat queque desenvolupen la seva activitat en aquest espai se situïn en el tram superior. Així mateix, es ressituarà temporalment en el mateix espai elque queda afectat per l'obra.Una de les transformacions principals en aquest tram serà la, que estarà fet amb peces de diferents formats de pedra natural -en concret, granit i pòrfir- i cobrirà tot l'espai de l'eix. Aquest material farà d'elementde façana a façana. A més a més, hi haurà prop d'unels escocells seran més amples, s'unificarà l'enllumenat i s'incorporaran pilones de seguretat.Pel que fa a la, hi haurà un sol carril per banda que admetrà bicicletes, autobusos, la distribució urbana de mercaderies i els vehicles de serveis. No obstant això, estaran restringits al trànsit veïnal.El de Colom-Santa Madrona serà el primer dels cinc àmbits previstos en la transformació de la Rambla. Els altres, que s'executaran més endavant, són:. El pressupost total del projecte és deLa singularitat de la nova Rambla es manifestarà en tres localitzacions:. La intenció és configurar-los amb una plataforma única per adaptar-se millor a l'articulació de la zona.Segons ha apuntat el consistori, la nova ordenació millorarài la "transversalitat de l'eix cívic". Sumada aquesta remodelació a altres actuacions, com la reforma de la Via Laietana, s'actualitzaran els carrers de la capital catalana, quelcom que s'espera que contribueixi a lai del centre de la ciutat.

