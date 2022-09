Junts lamenta les «provocacions» de Junqueras i les atribueix als «nervis» d'ERC

Setmana decisiva -una més- per conèixer el desenllaç de la crisi oberta entrei Junts, que amenaça amb trencar el Govern camí del debat de política general i del cinquè aniversari de l'1-O. L'executiva del partit que liderens'ha reunit aquest dilluns després d'un cap de setmana en què han escoltat com, president dels republicans, ha obert foc contra alguns dirigents del partit i del per "tapar-se els casos de corrupció" . En la roda de premsa posterior a la cita de la direcció, el portaveuha definit com a "provocacions" les paraules de Junqueras i les ha atribuït als "nervis" que, segons ell, existeixen a ERC.El portaveu, de cara al debat de política general, ha demanat "recuperar" l'agenda independentista i apostar per "culminar" el procés -com va indicaren el debat d'investidura-, juntament amb la necessitat "complir" l'acord de legislatura. "Demanem al president que actuï com a líder d'una coalició i no d'un partit", ha ressaltat, al mateix temps que ha manifestat lades de les institucions. El contactes, ha dit Rius, són "constants".Turull, aquest diumenge des de Llagostera, ja va lamentar que Junqueras hagués de recórrer a la "difamació". El secretari general de Junts, protagonista de les negociacions en marxa amb Aragonès, insisteix que el partit no ha situat cap "ultimàtum", sinó que ha apostat perquè es "compleixi" el pacte de legislatura signat el maig del 2021. Les demandes són les que verbalitzen des de fa setmanes: posar en marxa unadel procés, estructurar la unitat d'acció ai posar l'autodeterminació i l'amnistia al centre de la, fins ara centrada en altres qüestions.Dimecres passat es van citar els principals dirigents de tots dos partits alque no va acabar amb cap acord i que només va servir per certificar la distància entre les dues formacions. Dels republicans hi havia el Aragonès acompanyat de, mentre que la representació de Junts va estar formada per, que van acompanyar el vicepresident. El resum de les deslleialtats es va deixar per després de l'àpat, però el to no va trigar a escalar.Si els representants de la formació liderada per Turull i Borràs insistia en què ERC "no estava complint" amb l'acord de legislatura perquè no s'havia posat en marxa -entre altres qüestions- la direcció estratègica del procés, Aragonès els retreia que ells estaven desmarcant-se, des de feia un any, del primer punt del pla de Govern, que és el diàleg amb l'Estat. Lade les frases que es van pronunciar no va ser senzilla., resumeixen fonts republicanes consultades per, que es veuen "aguantant el pols" de Junts com ja van fer -sempre segons el seu punt de vista- amb la suspensió de Borràs al Parlament i amb la negativa de la formació on militaa proposar només consellers per formar part de la taula de diàleg. Aragonès, en els contactes que manté amb el seu entorn més immediat, sosté que no es pot posar en marxa la direcció estratègica del procés perquè "ja es va intentar" i les negociacions -fins al febrer- no van arribar a bon port.

