Quants diners hauries de tenir al banc, segons l'OCU?

La majoria de ciutadans tenen a la seva disposicióper estalvi i un altre connectat a la seva targeta o a tot allò indispensable. Molt poques persones mantenen tots els seus diners en un únic compte i, encara que hi hagi precaucions, és el més normal del món preocupar-se pels estalvis de tota una vida o d'anys de feina. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) n'és conscient i elabora diverses guies i recomanacions per gestionar de manera correcta els estalvis dels treballadors i de les famílies.Encara que la inflació per la guerra d'Ucraïna i la crisi econòmica derivada de la Covid-19 ha generat preocupació i problemes financers a molts ciutadans del país, els comptes bancaris segueixen sent(encara que existeixen ja altres mètodes per a generar-ne, com les criptomonedes o altres actius financers). Des de l'OCU han deixat molt clar quina és la millor manera de mantenir diners en un compte al banc.Tres mesos de salari anual. Aquesta és la recomanació de l'OCU , que deixa molt clar que "no és gens recomanable tenir molts diners en un banc".En el cas que una entitat bancària tanqui, la majoria d'elles no tenen capacitat per assumir tots els pagaments i obligacions en un cas funest com aquest. Des de la perspectiva de l'entitat, ambhi hauria suficient. A més, recomanen repartir els estalvis en diversos comptes."Si un treballador guanya 2.000 euros mensuals, hauria de tenir estalviats al banc uns 6.000 euros, de manera aproximada", deixen clar des de l'OCU . L'estat espanyol té unque garanteix un màxim de 100.000 euros per titular. En aquest escenari, l'organitzacióa l'hora de repartir els estalvis en diversos comptes diferents. Si s'acumulen més de 100.000 euros en només un compte corrent, per exemple uns 250.000 euros, en el cas de la fallida del banc es perdrien els 150.000 restants.

