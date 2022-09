​Preparant-se per a les municipals

La veu dels experts

Una taula rodona amb periodistes va tancar l'Escola de Governs Locals. Foto: ACM

Vila-seca va acollir durant dos dies (divendres tarda-vespre i dissabte matí) la 6a edició de l‘de l' Associació Catalana de Municipis (ACM), organitzada a través de la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes. La trobada va aplegar més de 130 representants municipals i candidats a les eleccions municipals de maig de 2023. I és que l’Escola de Governs Locals 2022 es va celebrar enper ajudar als representants locals a preparar el seu pas per les urnes i donar eines, estratègies i instruments que els puguin ajudar en la preparació pre i postelectoral.El president de l’ACM i alcalde de Deltebre,, va recordar que estem a punt de tancar un mandat municipalista marcat per la pandèmia, la guerra a Ucraïna i la crisi energètica que han posat. En relació a les properes municipals, va destacar que “la millor manera de combatre l’abstenció i la desafecció política és creant lideratge, projectes sòlids, cohesió social i il·lusió per fer uns pobles i ciutats millors” i ha afegit que “l’avaluació als representants públics es fa diàriament quan sortim al carrer, estem a casa o ens truquen a la porta”.En aquest sentit, Soler va insistir que aquesta realitat “no es tradueix amb un marc competencial, ni en una distribució de recursos i autonomia adaptats a les hisendes locals” i que cal elaborar una nova“adaptada a l’actual context polític, democràtic i social” i unque dignifiqui la figura dels electes. Per la seva banda, la secretària general de l’ACM,, va descatar la importància de la formació dels electes i va detallar les propostes formatives que l'ACM té previstes en els propers mesosCal destacar que una l’Escola de Governs Locals eren càrrecs electes d’aquest mandat que tornaran a integrar llistes electorals als propers comicis locals. Un 69% del total d’inscrits ja tenen responsabilitats de govern actualment, mentre que el 30% restant són oposició o no formen part de l’ens local. També cal destacar que un 13% actualment són alcaldes i alcaldesses, mentre que un 50% ja són electes locals. Per procedència territorial, hi havia participants d’arreu del territori, destacant que el 25,49% eren de la vegueria del Tarragonès, seguit per la de Barcelona (20,59%) i la Catalunya Central en quasi 10%.El divendres es va impartir lliçó inaugural sobre el comportament electoral a Catalunya a Catalunya en unes municipals, que va anar a càrrec del director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO),. També es va presentar l’Estudi del Baròmetre municipal de l‘ACM sobre “Expectatives i demandes ciutadanes per a les eleccions municipals del 2023”, que va anar a càrrec de, director de Feedback. Al mateix temps, es van portar a terme dos tallers centrats en com abordar les demandes ciutadanes i quines polítiques es poden emprendre de cara a aquest final de mandat, dinamitzats per l’empresa Neopolis.El dissabte al matí es va programar una sessió magistral sobre innovació en la gestió pública municipal amb el consultor en innovació estratègica,, i dos tallers formatius sobre lideratge i emprenedoria des de les administracions locals amb l’exalcalde i exconseller, i sobre com emprendre grans projectes a partir de la col·laboració publicoprivada local amb, director del Master in Public Administration and Management a l'School of Public Policy de la University College London.L’Escola de Governs Locals 2022 es va tancar amb una taula rodona de periodistes a l’entorn de la percepció de l’opinió pública sobre les properes eleccions municipals. Hi van participar, subdirector de; Quico Sallés, periodista d’El Món.cat; Joana Vallès, directora de continguts de la Xarxa de Comunicació Local (XAL); i Sara González, periodista d’El Periódico.

