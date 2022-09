Cambray celebra l'èxit de l'avançament del curs tot i les crítiques del Parlament

Aquest dilluns es compleixenescolar 2022-2023, un curs en què no hi ha mesures sanitàries a les aules, tampoc vagues gràcies a l' acord "històric" amb els sindicats educatius per incorporar 3.500 nous professionals a partir del gener del 2023 i un curs sense percentatges lingüístics a les aules, d'acord amb les lleis aprovades pel Parlament i el Govern per fer front la sentència del 25% de castellà dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya . Així ho ha defensat el conseller d'Educació,, a la comissió d'Educació celebrada al Parlament de Catalunya.Tal com ja havia remarcat en una entrevista a NacióDigital , el titular d'Educació ha celebrat l'èxit de l', una mesura que ", ja que és bona per a l'alumnat, ha indicat, perquè permet escurçar el temps de desconnexió a l'estiu a més de tenir més cura de l'alumnat vulnerable, que tenen menys accés als casals d'estiu i guanyen una setmana de beca menjador. La mesura, però, ha comportatper part de tots els-excepte Junts, que l'ha felicitat-, que han acusat el Departament d'haver actuat amb "" a l'hora de prendre. En aquest sentit, els portaveus del PSC, la CUP, En Comú Podem (ECP), Ciutadans i el grup mixt han demanat al conseller que no utilitzi l'"èxit" de l'avançament del curs com "una medalla del Departament", ja que asseguren que s'ha demostrat una "manca de planificació".Amb tot, però, el conseller ha assegurat que, tot i el repte que tenia el Departament per complir amb les tardes de setembre, que ara no són lectives, sinó que estan ocupades per, "les incidències han estat mínimes". Fent referència a que el sistema es repetirà en els cursos vinents, Cambray ha avançat que el Departament iniciarà un procés d'avaluació amb tots els implicats en l'per "" la millor manera de portar-ho a terme i així poder compartir com s'avançarà el pròxim curs escolar durant el mes de gener.Sobre aquest nou curs, el conseller ha dit que està marcat perMés enllà de l'avançament del curs, que ha comportat moltes crítiques entre els grups de l'oposició, Cambray també ha reflexionat al voltant de la, que ha catalogat com l'"inici del camí cap a la universalitat", i laa les aules de P3 de les escoles públiques fins als 20 alumnes, que comporta que hi hagi "menys nens i nenes, però més grups i mestres". A més, el conseller ha fet referència a la, acceptant que "el sistema educatiu català té escoles segregades" i que cal destinar "el màxim de recursos possibles" per poder-ho revertir, així com a la problemàtica amb les, en què Cambray s'ha compromès a millorar el procediment per simplificar el procés de preinscripció i matriculació per a les famílies i alumnat de cara al curs vinent.Una de les polèmiques d'aquest inici de curs ha estat l'que, per ara, encara no estan aprovats pel Parlament i que, per tant, els centres encara no els han rebut. En aquest sentit, el conseller ha anunciat que elaquest dimarts el currículum dei té previst fer el mateix amb el dela setmana vinent. Cambray ha defensat que no s'ha pogut fer abans, però que això no ha impedit que es pogués preparar el curs, ja que els centres tenien instruccions des del juny sobre el nou currículum, i ha tret pit de ser l'únic territori de l'Estat que ha fet unper crear aquests nous currículums.Els grups parlamentaris han titllat d'"" i "" la compareixença del conseller Cambray, a qui demanen més execució i menys paraules. "No és que el Departament d'Educació s'atribueixi èxits, sinó que", ha assegurat Cambray. En aquest sentit, i davant de les crítiques i impediments presentats pels grups parlamentaris, el conseller ha demanat entendre les necessitats del sistema educatiu per buscar respostes conjuntes com les que ja s'han començat a implementar.

