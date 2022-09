Greenpeace emprèn accions legals contra Europa per classificar l'energia nuclear i el gas com a verdes

(UE)després que les institucions classifiquessin. En un comunicat emès aquest dilluns, l'organització ha informat que ha enviat una sol·licitud a la Comissió Europea perquè revisi la decisió, ja que segons l'ONG, classificar l'energia nuclear i el gas com a energies verdesi les obligacions en matèria climàtica acordades pels estats membres endel 2015.Ara, la Comissió té fins al febrer per respondre als arguments de Greenpeace i fer-se enrere. En cas que l'executiu mantingui la decisió, l'organització ha assegurat que(TJUE).Segons ha explicat una de les portaveus de l'associació,, aquesta etiqueta verda "falsa" és "incompatible amb les lleis climàtiques i mediambientals de la UE" i ha afegit queactual". A més a més, Rodrigo també ha raonat que encara no hi ha una solució per als residus nuclears i el risc que es produeixin accidents és "massa gran" per ignorar-lo.Per altra banda, l'organització ha admès que se sent "indignada" pel que fet que "els principals causants del canvi climàtic s'estiguin aprofitant de la situació actual mentre hi ha famílies que estan patint". La seva portaveu ha apuntat quedonant l'etiqueta de verda al gas i a les nuclears".Per a Greenpeace, la solució al problema implica "basada en l'energia renovable i en l'estalvi d'energia" i conclou que els recursos destinats a inversions en gas i nuclear haurien de servir per assolir aquest objectiu.

