Fa onze dies que va morir la reina Elisabet II i el Regne Unit -i el món sencer- es prepara aquest dilluns peri iniciar una nova era amb el regnat de Carles III . Sota el nom d' Operació London Bridge , el país britànic ja havia previst unper quan arribés la data, que va començar el dia de la mort de la reina i s'allargarà fins al seu funeral a l'abadia de Westminster d'aquesta jornada.Tot i que aquesta mena de tràmits -entre altres- estaven ben organitzats, ha sorprès la quantitat d'activitats, esdeveniments i locals que, quan ha arribat el moment, han abaixat les persianes. Un usuari de Twitter ha fet un fil explicant com és de "surrealista" els serveis que no estan disponibles per "respecte" a la mort d'Elisabet II. Entre els que més han cridat l'atenció, destaca elPel que fa a l'últim cas, es mantenen els, però el nombre de professionals mèdics per atendre'ls es redueix considerablement. Tal com ha recollit The Guardian, les operacions de genoll i cataractes, les cites per embarassos i alguns tractaments de càncer s'han cancel·lat. El que s'ha fet és afegir els pacients a unaque acumula el: 6,8 milions, segons les darreres dades.També hi ha establiments menys essencials que s'han unit a les mostres "de respecte" a Elisabet II d'aquest dilluns. És el cas dels càmpings, que volien tancar les portes dilluns i obrir-les dimarts. En un primer moment, la intenció era que, però a causa de les protestes els deixaran passar la nit, tot i que el centre estigui tancat. Això sí, les persones que tenien prevista l'arribada aquell dia hauran d'Finalment, també ha estat molt comentat. Entre els treballadors afectats es troben secretaris privats, l'equip de comunicació, l'oficina de finances i el personal domèstic de la Clarence House. D'acord amb The Telegraph, els membres havien assumit que tots els serveis es fusionarien, motiu pel qualTot plegat, s'emmarca dins del protocol fixat per la mort d'Elisabet II i les mostres de respecte que la societat britànica vol mostrar per últim cop a la monarca. Malgrat això, hi ha sectors que han aprofitat les commemoracions per manifestar-se en contra de Carles III amb el lema

