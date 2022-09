A presó un home per sostreure prop de 200.000 euros a gent gran quan treia diners del caixer

Gairebé un mes després, l'home queha entrat a presó. Els Mossos d'Esquadra el van detenir el 29 d'agost com a presumpte autor d'un centenar de delictes d'estafa bancària en la modalitat d'scalping i furts.La investigació es va iniciar durant la segona meitat del 2021, quan els Mossos van constatar una l'àrea metropolitana de Barcelona. El tipus d'estafa amb la qual l'arrestat, de 36 anys, va cometre els furts consisteix a detectar les persones, habitualment gent gran, que treuen diners del caixer automàtic i esperar-se que marquin el seu número PIN per abordar-los i extreure l'efectiu.En aquest cas, el detingut sempre utilitzava el mateixes desplaçava fins a les entitats bancàries en patinet elèctric i ocultava el seu rostre mitjançant una mascareta, ulleres de sol, gorres i barrets. Un cop al banc, s'oferia a ajudar persones d'edat avançada que feien operacions als caixers. Mentre les ajudava, aprofitava per sostreure l'activador que utilitzaven, fos la targeta o una llibreta bancària i després visualitzava com els clients teclejaven el número secret. Posteriorment, feia. En la majoria de casos, actuava coincidint amb les dates de cobrament mensual de les persones. Les extraccions fraudulentes en gairebé tots els casos superaven els mil euros.Arran de les nombroses denúncies rebudes -fins i tot de fets perpetrats a caixers automàtics de València-, la consulta de càmeres de seguretat i les gestions d’fetes, els Mossos van poder identificar i localitzar el presumpte autor. A partir d’aquí, van iniciar un seguiment durant diversos dies on van constatar l’que tenia, feia servir vehicles de luxe i pernoctava en diversos hotels d’alta categoria.Després del seu darrer fet consumat, els Mossos van establir un dispositiu policial el 29 d’agost a Barcelona i Badalona per a detenir-lo. Després de la detenció, els investigadors van centrar els seus esforços a localitzar mésd’aquests fets, especialment a Barcelona, per tal que denunciessin les estafes patides.

