El Mercat de Música viva de Vic tanca l'edició de la tornada a la normalitat

Un total de 57 concerts

Elha tancat aquest dissabte la seva 34a edició amb prop de 850 professionals del sector de la música acreditats, una xifra que creix un 25% respecte l'edició del 2021 – marcada per la pandèmia – i un 10% més que el 2019, la darrera que es va celebrar amb normalitat. El director artístic del certamen, Marc Lloret, ha fet un valoració "molt positiva" de l'edició, ja que ha tornat a estar "emmarcada dins la normalitat" i també pel relleu generacional del sector que s'ha fet palès amb la presència d'un centenar d'empreses que s'hi han acreditat per primera vegada. L'organització calcula que unes 120.000 persones hauran assistit als 57 concerts programats, en què destaquen noms comDurant el Mercat de Música Viva de Vic s'han celebrat un total de 800 reunions ràpides dins l'espai d', s'han presentat 82 projectes i empreses i també s'han fet una dotzena de reunions sectorials i de treball amb associacions i entitats. En aquests espais d'intercanvi, representants de diferents perfils han pogut trobar-se amb l'objectiu de dinamitzar la indústria de la música en viu.Pel que fa, el 76% correspon a professionals catalans, mentre que l'assistència de professionals internacionals s'ha equiparat a la de la resta de comunitats autònomes, amb un 12% en ambdós casos.amb major representació han estat Madrid i el País Valencià, sumant entre les dues el 50% dels acreditats estatals (sense comptar Catalunya). També han assistit representants del sector del País Basc, Galícia, les Illes Canàries, Andalusia, Aragó, Extremadura, les Illes Balears, Navarra i Múrcia. I pel que fa l'àmbit internacional, hi ha assistit 94 persones provinents, principalment de França, Andorra i els Estats Units, així com també de Brasil, Canadà, Noruega, Marroc o Corea del Sud, entre altres.Elha comptat amb la implicació de tot el sector, que s'ha vist representat per professionals del management, de festivals, agències de contractació, producció i sales de concerts, entre d'altres, així com d'institucions, ajuntaments, equipaments i serveis públics. En l’arrencada del projecte Link, les persones participants han valorat positivament l’experiència, en què un total de sis tècnics culturals municipals amb llarg recorregut han ofert assessorament i mentoratge a un grup de tècnics que s'han incorporat recentment al sector.Durant els quatre dies de Mercat, s'ha programat un total de 57 concerts en vuit escenaris diferents, alguns d'ells amb entrades exhaurides entre els quals els de. Igual que en les edicions anteriors de més èxit, es calcula que unes 120.000 persones hauran assistit als concerts del MMVV aquesta setmana.Així mateixhan representat un terç de la programació d'aquesta edició: Núria Graham va presentar Cyclamen a l'espectacle inaugural, Ernest Crusats va sorprendre amb La font gelada, i les propostes de b1n0, Arnau Obiols, XY, Zb·Yu·Ra, Alba Morena, Pere Martínez, Rombo, L'Hereu Escampa, Le Nais, Dani Nel·lo Organ Trio, Miquel Serra, Aiala & Eltornado i Lali BeGood han vist, totes, la llum a Vic per primera vegada.Aquest dissabte a la nithan clos els concerts de la plaça Major i, per la seva banda,ho han fet a l'escenari El Sucre Estrella DAMM.han tocatal Casino per la tarda, i la Plaça dels Màrtirs ha acollit la semifinal del concurs Sona 9 amb l'actuació dels guanyadors de l'any passat,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor