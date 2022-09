Un tren xoca contra un senglar a Lleida i arriba a Madrid cinc hores tard

Unde laque cobria la ruta Barcelona-Madrid va xocar divendres a la nit contra un, fent que unsarribessin cinc hores més tard al seu destí.Fonts de la companyia Ouigo i del gestor ferroviarivan informar que l’impacte de l’animal es va produir després de la sortida de l’estació de Lleida, quan el comboi número 6810, format per una unitat múltiple de dos trens d’alta velocitat convencionals, circulava cap a la terminal de. L’impacte del senglar va danyar parcialment el fre del tren, la qual cosa va obligar en primera instància a la paralització del mateix i a ser remolcat fins a Saragossa després.Una vegada en la capital aragonesa, els passatgers van feren un altreque havia partit des de Madrid per a anar a recollir-los. “El transbord de passatgers s’ha produït a l’estació de Saragossa, on les condicions de seguretat són màximes. Han estat atesos per la tripulació de cabina oferint-li aigua i menjar”, va afirmar la companyia.El tren, d'alta velocitat, va sortir dea les 20.38 hores i tenia previst arribar a la de Madrid-Porta d’Atocha a les 23.15. El comboi va arribar finalment sobre dos quarts de cinc de la matinada.

