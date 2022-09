Les obres de la Sagrega afectaran tres línies de Rodalies a partir d'aquest dilluns

obres de 20 metres de pantalles de 19 metres de profunditat; 27 pilots amb 14 metres de profunditat, trams de coberta amb més de 400 bigues, murs de més de 200 metres de longitud, el muntatge de 1.500 metres de via en placa i nou aparells de via, així com la conversió de 600 metres de catenària flexible a rígida.

Quines són les vies afectades?

Dilluns comença un nou periple a l'estació de. Més deper les obres que es produiran en aquesta estació de la Renfe a Barcelona, que ja han començat aquest passat dissabte 17 de setembre. Concretament, el 19% dels usuaris de Rodalies es veuran perjudicats per aquest canvi substancial en el servei.Aquest dilluns, que serà el primer dia laborable en què els usuaris hauran d'afrontar tots els canvis a les tres línies, es preveu una jornada feixuga en l'adaptació de les noves vies de servei.El servei dees veurà afectat els dies 17, 18 i 19 de setembre, 29 i 30 d'octubre i 12 i 13 de novembre, mentre que tram entre Montcada i Reixac i Maçanet -Massanes/Portbou de la R2 Nord patirà afectacions els dies 17 i 18 de setembre.El tram dees veurà afectat del 19 de setembre al 2 de desembre i el comprès entre Montcada i Reixac i Maçanet-Massanes/Portbou entre el 3 i el 10 de desembre. Del 19 al 2 de desembre, la circulació quedarà interrompuda entre el Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal: els trens de R2 Nord i R11 iniciaran i finalitzaran el recorregut a Sant Andreu Comtal.D'altra banda, els trens dedel 3 al 10 de desembre (el servei a l'Aeroport es farà amb origen o destinació Barcelona-Estació de França)., dels quals 2,8 són subterranis; de la nova estació de Sant Andreu i la col·locació de totes les vies en ample ibèric de línies convencionals de la futura estació de La Sagrera a la seva posició definitiva.