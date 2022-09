Enxampen l'escriptora Lucía Etxebarría plagiant deliberadament un article

¿De verdad te paga @elperiodico por plagiar? Supongo que te pagan por palabras, ¿no, @laetxebarria?



Plagiado de este artículo del 10 de agosto de 2021: https://t.co/AnPVluLKxr pic.twitter.com/2nYPnSiyKB — Gem Muay 🦩 #HabráLeyTrans 🏳️‍⚧️ (@GemMuay) September 18, 2022

Nova polèmica protagonitzada per l'escriptora. El Periódico ha retirat el un dels seus articles al diari per un plagi deliberat a un altre article del psicòlegRubio. En una publicació , el mitjà ha explicat que Etxebarríade l'escrit de l'expert en psicologia. En concret, es tracta d'un escrit del 2021 on abordava diverses qüestions sobre la família i els seus aspectes psicològics.

