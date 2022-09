Mor una dona en precipitar-se per un barranc al Pedraforca

Una excursionista ha mort aquest diumenge al matí en precipitar-se per unal massís del, al terme municipal de Saldes, segons han informat els Bombers de la Generalitat.La víctima, d'origen estranger, anava en grup amb tres persones més i realitzava la ruta del(2.255 metres) per pujar el Pedraforca. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 10.57 hores i s'ha activat un helicòpter amb efectius deldels Bombers i metge del Servei d'Emergències Mèdiques ().Els efectius de rescat han arribat al lloc a les 11.27 hores, però. Dos efectius s'han quedat custodiant el cos i la resta han acompanyat els tres companys de la víctima fins al Parc de Bombers de Guardiola de Berguedà, on han rebutL'helicòpter dels Bombers ha transportat membres de lafins a l'indret de l’accident. En acabar els procediments, efectius policials i GRAE han rescatat el cos de la víctima mitjançant un gruatge i l'han transportat fins al, on s'esperava la comitiva judicial. Els Mossos han assumit la investigació de l'accident.

