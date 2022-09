Persecució policial de pel·lícula a Sarrià-Sant Gervasi: furgoneta bolcada i els tres ocupants ferits

Situació de pel·lícula a la capital catalana. Unaaquest diumenge al districte deha acabat amb una furgoneta bolcada a la plaça Kennedy i els tres ocupants ferits lleus. El succés s'ha iniciat pels voltants de les 14.30 hores quan una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha ordenat a la furgoneta que s'aturés en un control, el conductor ha fet cas omís i ha accelerat per fugir.La persecució ha començat per diversos carrers fins que la furgoneta ha perdut el control i ha bolcat al passeig de Sant Gervasi, a tocar de la. Els mateixos agents de la GUB i una dotació dels Bombers de Barcelona han ajudat el tres ocupants a sortir del vehicle, on no s'ha localitzat "res rellevant" des del punt de vista policial.El conductor de la furgoneta ha quedat investigat per conducció temerària i per la negativa a sotmetre's al test d'alcohol i drogues.

