El Consell per la República passa a dir-se Consell de la República

L'Assemblea de Representants del Consell per la República ha aprovat aquest diumenge pràcticament per unanimitat modificar el seu nom pel de Consell per la República. Així ho han indicat després d'aprovar el seu Reglament General i de Funcionament, amb 93 vots a favor.



Entre les principals decisions preses hi ha, precisament, la de canviar el nom oficial de la institució que passarà a dir-se Consell de la República en comptes de Consell per la República. El govern de l'entitat ha demanat un torn de paraula especial per avisar que aquest canvi serà, en termes logístics, progressiu en els pròxims mesos.

En nom de la Ponència del Reglament, el portaveu Pere Cardús ha recordat que l'Assemblea de Representants "no té com a objectiu per si sol fer codis sinó fer un estat independent en forma de República" i ha avalat el Reglament com "un text que ha de facilitar un sistema d'entesa entre Govern, Consells Locals i Assemblea de Representants". "A banda, ajudarà a traçar una estratègia conjunta de tots els organismes del Consell per la República", ha conclòs Cardús.

El president del Consell per la República i expresident de la Generalitat,, entén la pressió que s'exerceix en el camí cap a la independència. Tanmateix, considera que són les entitats les que han d'assumir aquesta pressió, no el mateix Consell. "Nosaltres tenim la funció de no deixar-nos atrapar per la lògica i l'estratègia dels partits, i ser interlocutor amb ells", ha assenyalat enque l'organització celebra aquest diumenge a Canet de Rosselló.Puigdemont també ha expressat que el mateix paper del Consell implica sumar: "Volem que hi siguin tots els partits, i en l'estratègica cap a la independència s'escau que hi hagi pressió als partits", ha afegit en la seva intervenció. En aquest mateix sentit, Puigdemont ha evitat posicionar-se com a president del Consell per la República sobre la idoneïtat d'una llista cívica:, el Consell no és un actor electoral".

