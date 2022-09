Camila trenca el seu silenci sobre la mort d'Elisabet II

La reina consort del Regne Unit,, ha trencat el seu silenci al voltant de la mort d'. En unes sentides paraules, la companya de Carles III ha destacat que l'anterior monarca anglesa era "l'única dona" en un món de primers ministres i presidents dominat pels homes."Ha d'haver estat molt difícil per a ella ser l'única dona. No hi ha hagut dones primeres ministres ni presidentes.", ha afirmat en una entrevista de la BBC que s'emet aquest diumenge a la nit, abans del minut oficial de silenci per la monarca previst per a les vuit del vespre.L'avançament d'aquestes declaracions recull també l'admiració de Camila pel somriure d'Isabel II. "Sempre recordaré el seu somriure" -ha afirmat en un to emotiu-, així com els seus "meravellosos ulls blaus que li il·luminaven tota la cara quan somreia". "Sempre. Aquest somriure és inoblidable (...). Sempre serà part de les nostres vides. Ara tinc 75 anys i no puc recordar ningú que no sigui la reina en la seva posició", ha afegit.Camila és, però els seus inicis en la vida pública van ser difícils, ja que se la responsabilitzava de la separació de Carles -ara Carles III- de la seva primera esposa, Diana, qui a més va morir en un accident de trànsit a París el 1997. Carles i Camila es van casar el 2005 i finalment va ser acceptada a la Família Reial amb la benedicció de la reina i serà coronada reina en la imminent coronació del seu marit.

