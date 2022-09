Maten a punyalades un home en un robatori a ple carrer de l'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra investiguenen un robatori en ple carrer de la ciutat de la comarca del Barcelonès. Segons el cos policial català, l'assassinat hauria passat pels voltants d'd'aquest diumenge al barri de Pubilla Cases.La policia catalana ha estat requerida per tal d'assistir un home al carrer que havia estat víctima d'unes lesions. Segons les primeres informacions, els Mossos d'Esquadra han pogut comprovar que la víctimaque han impedit salvar-li la vida.El(SEM) ha atès la víctima in situ, però no ha pogut fer res per salvar-li la vida i, finalment, ha mort a la via pública. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud ha obert una investigació per esclarir els fets i identificar l'autor o autors de l'agressió mortal.

