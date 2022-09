Els aficionats del Celtic es burlen d'Elisabet II en l'aplaudiment en el seu record

La darrera setmana, el mateix club de Glasgow va ser objecte d'un expedient disciplinari per part de la UEFA després que els seus aficionats mostressin una pancarta que deiaen el moment de l'enfrontament de la Champions League, el passat dimecres, contra el Shaktar Donetsk.Tots els equips de les divisions professionals de futbol d'Escòcia van veure com els seus enfrontaments van ser suspesos el cap de setmana passat (com a la Premier League d'Anglaterra) per la mort d'Elisabet II.la seva disconformitat amb la monarquia britànica en enfrontaments amb equips anglesos al llarg de la seva història.