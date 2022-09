Escàndol al món dels videojocs: es filtren més de 90 vídeos del «GTA 6»

GTA 6 gameplay leak. Seems very VERY legit. pic.twitter.com/tZjpfA1M2T — Mars (@Mars69lol) September 18, 2022

Terrabastall monumental al món dels videojocs. Aquest diumenge 18 de setembre han aparegutd'un dels títols més esperats de la història del sector (i dels més anhelats per al públic): el. Les xarxes socials han esclatat davant d'una de les vulneracions més flagrants de la història dels videojocs.I és que el que seria el nou títol de la saga GTA fa molt de temps que està sota un nivell de secretisme molt alt.especialitzats del sector han confirmat que les imatges filtrades serien les d'una versió primerenca del joc."És difícil d'imaginar que les imatges no són reals [del videojoc]", ha publicatr, periodista del mitjà Bloomberg i una de les eminències del sector. Rockstar, l'empresa responsable de tots els títols de la saga i també d'altres mítics com el Red Dead Redemption, ha mantingut un silenci sepulcral al voltant de la filtració, de la qual encara es desconeix el seu responsable. No hi ha hagut, tampoc, cap desmentiment al voltant de les imatges.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor