Ustrell lidera la nit de dissabte amb l'estrena de «Col·lapse» però queda per sota del «FAQS»

Els seguidors del FAQS reaccionen a les xarxes

Enhorabona @RicardUstrell i @LaManchester pel #Col·lapse. Que no us aturi la Catalunya tribunera, trista i covarda. Ànims i endavant! — Josep Prat (@jprat) September 18, 2022

D'això de #CollapseTV3 de l'Ustrell, només us diré una cosa:



1.489.287,33 EUR per un any de fer això que veieu.



Jutgeu vosaltres mateixos. — Pilar Carracelas 🐐 (@pilarcarracelas) September 17, 2022

L'estrena del seu esperat -i enigmàtic-ha aconseguit captar l'atenció dei fer-se amb un 11,8% de share. Les xifres són bones, però estan per sota de l'audiència que va seguir el programa final del FAQS: 196.000 espectadors i un 15,2% de quota de pantalla. En total, 22.000 persones i un 3,4% menys de share.Aquest diumenge al matí, Ustrell ha explicat en un vídeo en directe al seu perfil d'Instagram queEl presentador, des de la sala de maquillatge de TV3, ha dit: "Tenim molta feina, ahir va haver-hi errors i aquest matí continuarem fent proves". El fet és que amb tota l'expectació que es va generar entorn del nou xou dels dissabtes al vespre de la televisió catalana, les xarxes van bullir amb comentaris de tota mena. Bona part d'ells, negatius.Unacollia 100 persones de públic i els espectadors que seguien el programa des de casa. "Benvinguts a Col·lapse. Hem construït aquest refugi on volem parlar de les coses sense complexes i passar-nos-ho bé", encetava el xou Ustrell, acompanyat d'una banda musical. El nou plató té la clàssica taula dels late nights i el perfil urbà de Barcelona de fons. La il·luminació va ser un dels aspectes que no va agradar l'audiència, que va considerar escassa. "Jo estic una mica fosc", ha reconegut aquest matí el mateix presentador.Col·lapse va comptar, això sí, amb la presència de, de l'actualitat i del passat més immediat del panorama català. És el cas de l'expresentador del famós programa nocturn Les 1000 i una,, que feia almenys 15 anys que no trepitjava TV3 i que es va mostrar entusiasmat amb la idea de tornar a treballar a Catalunya; el cineasta, que amb la seva presència va fer aflorar els records dels més nostàlgics dels programes d'Andreu Buenafuente a la televisió pública catalana; l'escriptor, que farà d'assessor personal d'Ustrell, i la cantant, "la persona perfecta pel col·lapse", segons el periodista de Sabadell, perquè va néixer a Magaluf (Mallorca), on hi ha el "balconing" i la "droga caníbal", detallava la mateixa Hudson.al vespre dels dissabtes. I tot i que hi va haver reaccions positives, com ara la del Josep Prat, un espectador que va voler donar l'enhorabona a l'equip per l'estrena i el programa, també n'hi va haver força de negatives.Potser una de les crítiques més repetides va ser la, d'escasses dues hores. Col·lapse va acabar al voltant de les 0:00 de la mitjanit, mentre que el FAQS s'allargava, sovint, fins ben entrades les 2:00 de la matinada.Entre les opinions més afilades va destacar la d'una extertuliana de TV3 com és, que ha estat anunciada com a col·laboradora pelde 8TV, que pretén recollir el testimoni de l'antic programa de la televisió pública. "Només us diré una cosa: 1.489.287,33 euros per un any de fer això que veieu. Jutgeu vosaltres mateixos", va escriure a Twitter sobre el late d'Ustrell.En el seu cas, les xifres són molt més baixes que Col·lapse i el FAQS:i un 0,7% d'índex d'audiència. El Fax de 8tv està presentat per Eduard Pujol, exdirector de Rac1 i exportaveu de Junts al Parlament, i té com a estrella la periodista Pilar Rahola.

