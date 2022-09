El tripartit de dretes reapareix a Barcelona per atacar la immersió

Ana Losada, en una atenció als mitjans, durant la manifestació d'Escuela de Todos. Foto: Adrià Costa Rifa

Manifestants a la marxa d'Escuela de Todos per la vehicularitat del castellà a les aules catalanes. Foto: Adrià Costa Rifa

Feijóo farà servir "totes les eines de l'estat de dret" per aconseguir la "cordialitat lingüística"

Un manifestant per la vehicularitat del castellà amb el lema "No a la immersió". Foto: Adrià Costa Rifa

Arrimadas considera que el català "s'imposa" i ho qualifica de "sectarisme"

, una plataforma que agrupa a una quinzena d'entitats com Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Impulso Ciudadano, S'ha Acabat o Societat Civil Catalana. Sota el lema Espanyol, llengua vehicular, s'han manifestat davant el que consideren unaLa marxa ha començat a caminar al voltant de les 12:30 del migdia a l'Arc de Triomf cap a l'Estació de França, encapçalada per la presidenta de Ciutadans,-i el diputat Carlos Carrizosa-, el líder de Vox,-acompanyat per tota la seva plana major-, i la secretària general del PP,, amb Alejandro Fernández. El gran absent ha estat el president de la formació conservadora,, que ha preferit passejar per la ciutat de Toledo amb el líder del PP a Castella-la Manxa, Paco Núñez, amb motiu de la celebració de la XXV Interparlamentària del partit.Amb la protesta, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la Generalitat va aconseguir esquivar tirant endavant un decret i una llei per blindar la llengua , que va tenir un ampli suport entre el conjunt de partits polítics. De fet, ha estat precisament aquesta llei i aquest decret les que han fet fer marxa enrere el TSJC, desestimar el recurs presentat per l'AEB a favor del castellà i arrencar el nou curs escolar sense que cap centre es vegi obligat a aplicar percentatges.Però per a la presidenta de l'AEB,, el que es fa a Catalunya ési les sentències que "avalen" una educació bilingüe. Losada, present avui a Barcelona, ha defensat que l'objectiu de la marxa és reclamar "els drets lingüístics de tots els catalans" i que aquests drets es compleixin. Segons ella, el castellà rep un tracte "discriminatori" per part de les administracions, "com si fos una llengua secundària" quan, per a Losada, és la llengua "majoritària". La presidenta de l'AEB també ha volgut agraït el suport dels partits de la dreta, així com de-que ha participat en la mobilització- i formacions d'esquerra extraparlamentària, però ha recalcat queLa líder de l'AEB també ha explicat que els darrers dies han rebut tota classe d'insults i amenaces a les xarxes socials i que molts comptes de les entitats que formen part d'Escuela de Todos han estat hackejades per publicar continguts inapropiats.,eha manifestat Losada, que també ha subratllat que cap de les associacions que formen part de la plataforma defensa que només s'hagi d'estudiar en castellà a Catalunya, com ha dit que difon l'independentisme. ". Nosaltres som partidaris de la convivència lingüística", ha conclòs.En la mateixa línia s'ha expressat Cuca Gamarra, que ha acusat la Generalitat de "trepitjar els drets lingüístics dels catalans amb la complicitat del govern d'Espanya". La secretària general dels populars ha criticat el president de l'executiu espanyol,, per permetre que no s'apliquin les resolucions judicials a Catalunya "a canvi d'un grapat de vots" i ha instat al govern català i estatal a complir amb la justícia. Alhora, Gamarra tbé ha traslladat el seuEl president del PP, des de Toledo, ha avisat que mentre la seva formació estigui a l'oposició, continuarà anant a la justícia per a interposar recursos d'inconstitucionalitat quan sigui necessari, i ha avançat que el dia que governi aplicarà "totes les eines de l'estat de dret per aconseguir la cordialitat lingüística a Espanya", fent referència tant a la situació que es viu a Catalunya com al País Basc. Amb tot,. El líder conservador ha enviat un record als manifestants de Barcelona i a "tots aquells que es manifesten en qualsevol lloc d'Espanya per demanar i exigir l'exercici dels seus drets i llibertats. Especialment, l'exercici del dret a conèixer i parlar la llengua comuna de l'Estat". Preguntat pels periodistes, Feijóo ha expressat el seu desig per ser avui a la mobilització de Escuela de Todos. No obstant això, ha explicat que s'havien de "dividir".Continuant amb la seva intervenció, el polític gallec ha recordat que ell ve d'una terra "amb dos idiomes", per la qual cosai ha subratllat que ja s'ha pronunciat de manera explícita sobre el seu projecte educatiu: "El nostre projecte amb la llengua és el de la cordialitat lingüística en totes les comunitats autònomes que tenen el privilegi de tenir dues llengües". Per això, "ningú a Catalunya té el dret d'enfadar-se perquè hi hagi persones que vulguin parlar castellà i ningú a Espanya ha d'enfadar-se perquè els catalans vulguin parlar català", ha resumit.Des de Barcelona, Inés Arrimadas ha parlat d'"" del català, que ha considerat que fa anys que impera al país i que manca de sentit comú. En una breu intervenció amb els mitjans, la líder de Ciutadans ha defensat que "l'espanyol pugui ser llengua vehicular en tots els racons de l'Estat". Per a Arrimadas, hi ha fi acudir als tribunals per a escolaritzar els seus fills i filles en castellà, un fet que "hauria de mobilitzar tot el país". De retruc, la política conservadora també ha elogiat la manifestació d'Escuela de Todos perquè, segons ella, contràriament a les independentistes, aquesta s'ha organitzat "sense diners públics i sense el suport del Govern ni de la Generalitat".Per la seva banda, el president d'Impulso Ciudadano,, ha centrat el seu discurs a parlar sobre "" i és que ha considerat que l'executiu català no adopta criteris pedagògics en el seu projecte lingüístic, sinó que es tracta d'"odi a l'idioma espanyol". Finalment, Elda Mata, presidenta de Societat Civil Catalana (SCC), ha subratllat que totes les entitats presents aquest diumenge a la manifestació sortirien igualment al carrer encara que no comptessin amb el suport dels partits de dreta i s'ha mostrat confiada que

