Ousmane Dembélé ha estat pare d'una nena

El davanter francès del Barça,aquest dissabte. Segons la informació que ha transcendit, la dona de Dembélé, Rima Edbouche, amb qui es va casar fa tot just un any, va donar a llum a primera hora del matí. L'entrenador blaugrana,, en conèixer la notícia, es va posar en contacte amb ell per donar-li l'enhorabona i consultar-li si volia jugar el partit que va enfrontar el Barça contra l'Elx la passada nit.El jugador, tot i que, no s'ho va pensar dues vegades i va acceptar tot d'una. Darrerament, Dembélé ha estat un indiscutible dels 11 de Xavi i sembla a ser que el francès vol continuar en la mateixa tònica.Gràcies a la presència del francès i el lideratge de Robert Lewandowski -que dissabte va comptar amb la complicitat de Memphis Depay-, finalmentper 3 gols a 0, en un partit que també va acabar amb vermella per un dels jugadors de l'Elx, Gonzalo Cacicedo Verdú.Amb tot, fruit de la gran actuació del davanter els últims mesos, que suma dos gols i quatre assistències en l'arrencada d'aquesta temporada,després de més d'un any d'absència. Així doncs, Dembélé tindrà poc temps, per ara, de gaudir de la petita de casa seva, ja que la concentració nacional és la setmana que ve.

