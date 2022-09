Puigdemont demana unitat a l'independentisme: «Ens necessitem tots, votem el que votem»

El president deli expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont ha demanat unitat a tots els sectors de l'independentisme. En un acte a Canet de Rosselló on s'hanconstituïts enguany arreu del territori. "Ens necessitem tots, votem el que votem", ha afirmat des de l'escenari i acompanyat de desenes de membres de l'entitat.Durant la intervenció, Puigdemont ha apuntat també que el moviment independentista", sinó treballar de forma unitària per culminar el procés independentista "legitimat fa cinc anys a les urnes" al referèndum de l'1 d'octubre. Per la seva banda, el vicepresidentha assegurat que la independència "no és qüestió de terminis, sinó de preparació".

Les declaracions de Comín han arribat després que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) anunciés que es marca com a horitzó per proclamar la independència el segon trimestre del 2023. Tot i que el Consell no està d'acord amb posar una data al calendari, el vicepresident ha assegurat que comparteixen moltes altres idees amb l'Assemblea i tenen voluntat de seguir treballant conjuntament per assolir la independència. "La confrontació ben preparada, ens permetrà culminar el procés", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor