El Japó activa la màxima alerta per l'arribada d'un tifó «sense precedents»

Alerta màxima al Japó. L'Agència Meteorològica del país ha emès aquest dissabte un avís per a tota la població de la illa de Kyushu (al sudoest del país) per l'arribada del tifó Nanmadol aquest diumenge. Se la considera com "una tempesta sense precedents" al país, un fet que preocupa de manera categòrica les autoritats. És el primer cop que l'agència emet una alerta d'aquest nivell per a una de les quatre illes principals de l'arxipèlag nipó.





Ryuta Kurora, director de prediccions de l'entitat, ha explicat en roda de premsa que Nanmadolaquest divendres i que és una classe de tifó "molt perillós, com mai s'ha vist". A la mitjanit d'aquest dissabte es trobava a 300 quilòmetres de les illes Amami, amb uns vents que arriben aLa previsió actual és que colpejarà terra aproximadament a les 18h de la tarda de diumenge, a la prefectura de, deixant un pas de vent, pluges i desperfectes sense precedents a l'illa. Moltes altres zones de l'arxipèlag estan en alerta pels efectes que pot provocar el tifó.

