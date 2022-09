Els Mossos investiguen una punxada a una jove a Razzmatazz

Elsinvestiguen una punxada a una dona a la famosa sala Razzmatazz de Barcelona. Segons han explicat els mateixos agents de la policia catalana a Betevé, els fets van ocórrer el passat dimecres a la nit. La punxada es va produir al braç, segons el relat de la dona als agents que la van atendre. Ella mateixa va denunciar els fets als Mossos, que ara s'encarrega de la investigació. És una nova agressió química a Catalunya , després de les desenes que es van produir a l'estiu.La jove també ho ha denunciat a través de Twitter, on ha relatat que va passar exactament.i, allà, va notar la punxada. Primer va pensar que no era res i després va començar a notar "com se li dormia el braç". Els dirigents de la sala Razzmatazz també estan investigant els fets a nivell intern per aclarir com es va tractar la jove.Ella mateixa va denunciar que els membres de seguretat de la discoteca van relativitzar elf et que ella els expliqués que havia patit una punxada., perquè en cap cas s'han produït punxades en una discoteca, només a fora dels locals", ha relatat ella mateixa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor